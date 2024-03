La domenica della Corsa Rosa: in migliaia lungo i 6 chilometri di percorso in città

È la domenica della Corsa Rosa, la manifestazione podistica non competitiva che da 15 edizioni il comitato Uisp di Brescia organizza in occasione della Giornata internazionale della donna, per dedicare un momento di riflessione sulle conquiste sociali, politiche, lavorative, sportive che le donne hanno raggiunto con fatica ed impegno nel corso degli anni.

Attesi, in Piazza Vittoria, migliaia di runners ma non solo, anche famiglie, gruppi di donne, bambini e bambine per percorrere insieme questa 6 km. Un giro tra le vie del centro che toccherà alcuni luoghi iconici della città come Piazzale Arnaldo e il Tempio Capitolino. All’arrivo in Piazza Vittoria, ad accogliere i partecipanti, un ristoro offerto dai Soci Coop. Radio Bresciasette è media partner della giornata.