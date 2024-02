A Brescia torna la Corsa Rosa: appuntamento in piazza Vittoria il 3 marzo

La quindicesima edizione della Corsa Rosa si svolgerà domenica 3 marzo: partenza e arrivo da piazza Vittoria. Solidarietà, sport e benessere con l’obiettivo quest’anno di raggiungere le 10mila presenze.

Obiettivi

«Puntiamo in alto e le iscrizioni fino ad ora ci dicono che possiamo farlo - dice la presidente Uisp comitato territoriale di Brescia, Paola Vasta - . Puntiamo alle 10mila presenze, ma speriamo di essere tante di più. La Corsa Rosa ha avuto inizio per ricordare amiche che se ne sono andate vinte dal tumore al seno, negli anni abbiamo integrato un altro tema che ci sta a cuore: la violenza di genere. Per questo da due anni invitiamo anche gli uomini a partecipare. L’idea, nel tempo, è di trattare tematiche che magari sono conosciute poco e farle arrivare a più persone possibili».

La Corsa Rosa è dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere - © www.giornaledibrescia.it

Per questo alla prevenzione per le donne la manifestazione accosta anche quella degli uomini: «Non se ne parla molto - continua la presidente - , i numeri non sono gravi, ma il problema esiste: il tumore della mammella maschile».

Il percorso

Il percorso di sei chilometri fra le vie del centro storico vedrà il supporto di 100 volontari e della polizia locale. «Abbiamo tante associazioni che lavorano per supportare le donne in difficoltà, quindici associazioni sportive presenti che lavorano con i giovani. Le iscrizioni, aperte ormai da dicembre, possono essere fatte online, con pagamento tramite bonifico o in sede Uisp. Ricordiamo che la metro sarà gratis per chi avrà il pettorale». La quota di iscrizione è di 15 euro.

Si premiano le prime tre donne, le prime cinque bambine (fino a 13 anni), la bambina più piccola (nate nel 2021), l’iscritto più anziano e i cinque gruppi più numerosi. Media partner sarà Radio Bresciasette.

Tantissimi gli sponsor a supporto della manifestazione che è diventata uno degli appuntamenti di solidarietà più attesi dai bresciani: «In 15 anni questa è diventata una manifestazione molto significativa - dice la sindaca Laura Castelletti -. Le tematiche che si affrontano durante questa giornata sono molto importanti, come è importante la partecipazione degli uomini a supporto delle donne».