La ciclabile a sbalzo è pronta: da sabato si pedala sul suggestivo tratto

Forse un po’ in sordina, ma è ufficiale: da sabato sarà finalmente aperta e percorribile l’ormai «famosa» pista ciclabile a sbalzo sul Sebino a Pisogne. Dopo una storia che è scontato definire tribolata, l’Amministrazione comunale farà togliere gli sbarramenti e così i primi ciclisti, o camminatori, potranno avere il piacere di percorrere il tratto, lungo meno di 600 metri, che collega Pisogne all’imbocco della Vello-Toline.

L’inaugurazione sarà più avanti, dopo la metà di ottobre, ma non appena gli operai hanno concluso e smantellato il cantiere, il sindaco di Pisogne Federico Laini ha deciso di dare il via libera al passaggio. Già troppo tempo è trascorso dall’avvio delle opere, già troppo a lungo hanno dovuto attendere i ciclisti per percorrere uno spezzone di ciclabile molto suggestivo e sicuro. Per questo motivo la cerimonia ufficiale sarà più avanti, ma nel frattempo, approfittando delle belle giornate d’inizio autunno, i ciclisti potranno godersi la nuova ciclopedonale a sbalzo sull’azzurro del lago, magari già nel weekend, in occasione della Festa del fungo e della castagna.

«Per noi – afferma il primo cittadino – nonostante tutto è un bel risultato, conseguito grazie alla tenacia di molti. Per prima cosa sono dovuti due ringraziamenti: il primo ai nuovi progettisti e direttori dei lavori, Alex Toigo e Ruggero Bontempi, che hanno accettato la sfida di prendere in mano una situazione veramente difficile. E il secondo va all’impresa Edilscavi Serioli, a Federico Serioli e a tutti i suoi dipendenti, che hanno fatto un lavoro eccezionale in pochi mesi. Si tratta di uno spezzone di pista ciclabile che rappresenta un importante valore aggiunto per tutto l’alto Sebino, non solo per Pisogne».

Nelle prossime settimane verrà installato anche l’impianto di illuminazione, che ne permetterà l’utilizzo di sera. Ma per l’Amministrazione comunale l’impegno nell’ambito delle ciclabili non è concluso. In particolare, c’è da sviluppare il collegamento con Costa Volpino, lavorando sulla cosiddetta «sponda lago nord». «L’obiettivo – conclude Laini – è duplice: essere maggiormente attrattivi dal punti di vista turistico, ma garantire al contempo la maggior qualità di vita possibile per i nostri cittadini».