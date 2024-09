«La Cascina dei Sapori» di Rezzato tra le 50 migliori pizzerie del mondo

C'è anche una rappresentanza bresciana tra le 50 migliori pizzerie del mondo. «La Cascina dei Sapori» di Rezzato si posiziona al trentaduesimo posto nella guida online «50 Top Pizza Mondo 2024», dedicata al lievitato più amato.

Una soddisfazione, quella per il locale del pizzaiolo Antonio Pappalardo, che si aggiunge alla conferma della quindicesima posizione ottenuta durante l’evento «50 Top Pizza Italia» e ad un altro importante riconoscimento: l’ingresso in classifica, precisamente alla posizione 69, della sua secondogenita, la pizzeria Inedito, aperta nel cuore di Brescia.

«Essere qui insieme alle migliori 100 pizzerie del mondo è motivo di orgoglio, per me e per tutto il mio staff» racconta Pappalardo. «Traguardi così importanti ci aiutano e ci spronano a fare sempre meglio, a migliorare nel lavoro di tutti i giorni. Lo facciamo per i nostri clienti, il nostro impegno è per loro».