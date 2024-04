La bobina prende fuoco, treno fermo a Rezzato: interrotta la linea per Verona

Serata di passione per i pendolari in viaggio sulla linea ferroviaria Brescia-Verona: attorno alle 20 la bobina di un locomotore di un treno merci carico di rifiuti ha preso fuoco, obbligando il convoglio a fermarsi all’altezza della stazione di Rezzato.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco con tre squadre sul posto, da Brescia e da Paitone. L’incendio è stato spento e non si registrano feriti, ma sono pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

In un primo momento tutti i binari sono stati chiusi, fermando così il transito sia in direzione di Milano che di Verona. In serata è stata ripristinata la circolazione verso Milano, mentre erano ancora fermi i treni diretti in Veneto. I treni Alta Velocità hanno subito ritardi nell’ordine delle tre ore.