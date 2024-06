Jazz e improvvisazione musicale: la nuova stagione di «Estate al Gallo»

Numerosi ritratti in jazz, i successi della canzone italiana e internazionale, ma anche un corso di improvvisazione musicale: l’estate al parco Gallo sarà lunga, sonora e densa di jazz. La stagione «Estate al Gallo» comincerà a fine giugno per terminare a settembre, con undici appuntamenti a partire dal Ritratto in Jazz di Wes Montgomery.

Il programma

Questo si terrà giovedì 27 giugno alle 20 e a esibirsi saranno Tommaso Lando alla chitarra e Giovanni Colombo al pianoforte. Il secondo appuntamento è il 4 luglio alle 20 con Elisa Rovida, che al Parco Gallo sarà accompagnata dalla chitarra di Eugenio Curti con una selezione di canzoni da Mina a Billy Joel, da Milva a Prince.

Si prosegue giovedì 11 luglio alle 20 con la band bresciana «Versi ’n’ versi»; il 18 luglio con i «Dog Day Two» che ripercorrono la storia del rock; l’1 agosto con il gruppo bresciano «On the rocks» (pop e funk); il 5 settembre con «J and the Hot Four»; e il 19 settembre con le cover e i brani originali del gruppo «Bluminore». Gli altri «Ritratti in rock» saranno dedicati a George Gershwin (il 25 luglio) e al maestro delle colonne sonore Henri Mancini (il 29 agosto).

Ci sarà anche una serata in ricordo del bassista Daniele Scarabelli, scomparso nel 2020: il concerto con tutti gli amici di questo musicista si terrà il 12 settembre. È la seconda edizione: dopo lo scorso anno sta diventando una tradizione.

Completa il cartellone un corso di improvvisazione emotiva: il 6 settembre la musicologa e psicoterapeuta Mariachiara Febbrari accoglierà le persone (anche senza preparazione musicale) per un percorso di introspezione tramite la musica che proseguirà poi per tutti i venerdì di settembre.

Contatti

Tutti gli eventi (tranne il corso di improvvisazione) sono gratuiti e si possono prenotare al numero 3341046966.