Italmark di viale Piave, secondo colpo in una settimana

Cercavano una cassaforte che però ancora non c’è. Dopo che era stata rubata lunedì infatti non era ancora stata rimessa.

Hanno comunque trovato, e portato via, circa 6mila euro in contanti i ladri che nella notte, forzando una porta sul retro con degli arnesi da muratore, sono penetrati negli uffici del supermercato Italmark di Viale Piave in città. Lo stesso già colpito, in modo analogo, lunedì. Delle indagini si occupa la Polizia di Stato.