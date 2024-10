Colpo all’Italmark di viale Piave, ladri via con la cassaforte

Ladri in azione stanotte alla Italmark di viale Piave con la cassaforte del supermercato rubata e trasportata lungo la ferrovia adiacente con un traspallet.

Per accedere al supermercato i ladri verso le 3 del mattino sono penetrati in un cortile tagliando i cavi elettrici delle luci e una rete di acciaio di recinzione. Quindi lo scasso degli accessi e il furto della cassaforte.

Le indagini

Dalle prime indagini sembra che a colpire nella notte, in pochissimi minuti, possa essere stata una gang molto organizzata che ha predisposto anche dei pali per favorire la fuga dei complici con la cassaforte. Le modalità del furto sarebbero analoghe a quelli di altri casi che si sono registrati nella nostra provincia e in quelle vicine. La determinazione dimostrata fa ritenere che il supermercato possa essere stato oggetto delle attenzioni dei ladri anche nei giorni scorsi.