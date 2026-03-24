Italia e Marocco, incontro sulle «Costituzioni a confronto»

Venerdì 27 marzo, a partire dalle 20, il Centro Culturale Islamico di via Corsica 361, a Brescia, ospiterà l’incontro «Costituzioni a confronto».

L'iniziativa, promossa dal Patto Bresciano di Fraternità Interreligiosa, si pone l’obiettivo di gettare un ponte tra la Carta fondamentale italiana e quella marocchina, esplorando punti di contatto e divergenze su temi cruciali quali i diritti, la cittadinanza e la partecipazione democratica.

In un’epoca in cui la complessità sociale viene spesso ridotta a slogan, l’evento mira a fornire strumenti concreti per superare i pregiudizi. Non si tratterà di un’analisi puramente accademica, ma di una riflessione sulla coesione sociale: comprendere i doveri e i diritti sanciti dai diversi ordinamenti è, infatti, la base per costruire una cittadinanza consapevole e attiva.

Interverranno due esperti della materia: Kaoutar Badrane, avvocata esperta in diritto internazionale e mediatrice tra le culture, e Marco Podetta, docente presso l’Università degli Studi di Brescia.

I due relatori guideranno il pubblico in un percorso di analisi comparata, lasciando ampio spazio alle domande della cittadinanza per favorire un vero scambio di idee.

«l dialogo tra diverse tradizioni giuridiche rappresenta un passaggio essenziale per rafforzare la partecipazione civica e il rispetto reciproco» spiegano gli organizzatori del Patto di Fraternità.