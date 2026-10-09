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It-Alert, c’è una prova il 13 ottobre: ch potrebbe ricevere il messaggio

Si tratterà di un test, che simulerà il collasso della diga di Malga Bissina, in provincia di Trento: l’obiettivo è verificare l’efficacia della segnalazione di allarme. Ecco i comuni che saranno interessati nel Bresciano
Con uno smartphone
Con uno smartphone

Il 13 ottobre, dalle 11 di mattina, anche i cittadini di alcune aree delle provincia di Brescia potrebbero ricevere sul cellulare un sms di It-Alert con questo messaggio: «Test Test Questo è un messaggio di test di It-Alert. È in corso la simulazione del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it Test-Test». 

Cosa significa

Come verrà ribadito anche nel messaggio, non c’è da preoccuparsi, perché si tratterà – appunto – di un test, che  simulerà il collasso della diga di Malga Bissina, in provincia di Trento: l’obiettivo è verificare l’efficacia della segnalazione di allarme, nel giorno in cui ricorre la Giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri naturali, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere una cultura globale della prevenzione e della resilienza. Con la provincia di Brescia, le segnalazioni riguarderanno anche i territori di Trento, Mantova e Cremona.

I cittadini che riceveranno il messaggio sono invitati a compilare il questionario che sarà reso disponibile sul sito IT-alert (www.it-alert.it/it/) dopo l’invio del messaggio.

La mappa dei territori interessati dalla simulazione It-Alert
La mappa dei territori interessati dalla simulazione It-Alert

I paesi interessati

Nel Bresciano, potrebbero ricevere un messaggio i cittadini dei comuni di Acquafredda, Anfo, Bagolino, Barghe, Bedizzole, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Carpenedolo, Gavardo, Idro, Lavenone, Montichiari, Muscoline, Prevalle, Remedello, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Vestone, Villanuova sul Clisi, Visano e Vobarno. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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IT-alertSimulazione di emergenzadiga Malga Bissina
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