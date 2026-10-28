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Israele, terminato lo spoglio: 53 seggi a Netanyahu, 48 a Eisenkot

Il totale delle buste regolari rappresenta circa l'86% del totale dei voti nelle elezioni del 2026
Benjamin Netanyahu - © www.giornaledibrescia.it
Benjamin Netanyahu - © www.giornaledibrescia.it

Tutti i voti delle buste regolari, ad eccezione delle buste doppie, ossia quelle che richiedono doppio controllo e arrivano dagli elettori non in sede, come soldati, ospedalizzati, diplomatici all'estero e detenuti, sono stati scrutinati. Il totale delle buste regolari rappresenta circa l'86% del totale dei voti nelle elezioni del 2026.

Allo stato attuale dei conti, i seggi sono suddivisi tra i partiti: Likud, 26 seggi; Yashar, 21 seggi; Lista Unita, 12 seggi; Beyachad (Lapid-Bennett), 12 seggi; I Democratici, 8 seggi; Yisrael Beitenu, 7 seggi; Ra'am, 7 seggi; Ebraismo della Torah Unito, 7 seggi; Otzma Yehudit (Ben Gvir) 7 seggi; Shas, 7 seggi; Sionismo Religioso (Smotriche) e Zehut, 6 seggi. 

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