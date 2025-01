Israele e Hamas hanno firmato l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza

I negoziatori di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar hanno firmato nella notte ufficialmente a Doha l'accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani. Con un giorno di ritardo, i rappresentanti riuniti a Doha, hanno superato gli ultimi ostacoli per un'intesa.

Le tempistiche

“We will rebuild #Gaza, and it will become even more beautiful than before,” says a defiant Palestinian woman after the ceasefire was announced between Israel and Hamas. #GazaGenocide pic.twitter.com/MQJUBVZEEC — DOAM (@doamuslims) January 17, 2025

Il cessate il fuoco inizierà come previsto domenica e non subirà ritardi a causa della tempistica delle riunioni del governo israeliano, secondo quanto riportato dai media ebraici. Il notiziario Channel 12 riporta che il primo rilascio di ostaggi (tre donne rapite da Hamas il 7 ottobre 2023) avverrà domenica alle 16. L'accordo, annunciato dai mediatori mercoledì, è attualmente programmato per entrare in vigore domenica alle 12.15. I precedenti resoconti avevano indicato che il ritardo della riunione del gabinetto plenario a sabato sera avrebbe significato che il periodo di tolleranza di 24 ore per la presentazione di petizioni contro l'accordo si sarebbe concluso solo domenica sera, il che significa che l'accordo non sarebbe entrato in vigore prima di lunedì.

Gli ostaggi

L'accordo prevede che in totale, per i primi cinque ostaggi civili e i due bambini Bibas, vengano scarcerati 210 detenuti minori e donne palestinesi. Per le cinque soldatesse saranno liberati 150 ergastolani palestinesi e altri 100 detenuti. Per nove rapiti malati e feriti verranno rilasciati 110 ergastolani. Per 10 rapiti adulti verranno rilasciati 30 ergastolani e altri 270 detenuti. Per Mengistu e Sayed, in ostaggio da dieci anni a Gaza, verranno rilasciati 60 prigionieri e altri 47 liberati nell'accordo di Shalit del 2011 che sono stati nuovamente incarcerati. Inoltre, verranno rilasciati 1.000 palestinesi arrestati dall'8 ottobre 2023 ma che non hanno partecipato al massacro.