Iseo, da domani la Ztl sperimentale nelle vie Duomo e Porto Rosa

Prenderà il via domani, mercoledì 21 gennaio, la fase sperimentale che vede l’entrata in vigore della modifica della Ztl in via Duomo e Porto Gabriele Rosa, la cui durata è prevista fino al prossimo 30 aprile.

Con un’ordinanza firmata dal nuovo comandante della Polizia locale iseana, Emilio Masucci, nelle due succitate vie potranno transitare, dal lunedì al giovedì, con uscita a senso unico da via Campo, tutti i veicoli già autorizzati ad entrare nei varchi di via Duomo, via Mirolte, Via Sombrico.

L’obiettivo

Nel frattempo, la Polizia locale ha avviato un’attività di pubblicizzazione delle nuove disposizioni viabilistiche, con informazioni fornite alla popolazione; di messa a punto del nuovo dispositivo; di monitoraggio dei possibili effetti. Il provvedimento, approvato dalla Giunta, mira al miglioramento della viabilità interna del centro storico, alla riduzione dei disagi derivanti dalle frequenti chiusure dei passaggi a livello di via Martiri della Libertà, via Mier e via Roma, alla salvaguardia della vocazione prevalentemente pedonale del Lungolago Marconi, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica; lungolago che sarà totalmente pedonalizzato nei periodi di maggior intensità di ospiti, mentre oggi figura solo come Zona a traffico limitato.

Leggi anche Parcheggi a pagamento a Iseo: nuove tariffe per colmare le carenze

Altre disposizioni

L’ordinanza prevede anche una serie di altre disposizioni e divieti di transito molto particolareggiate e riservate sia ai residenti sia a chi usufruisce del traffico del carico e scarico; nel documento si legge inoltre dell’istituzione di cinque stalli di sosta per carico e scarico merci, riservati agli autocarri sul Lungolago Marconi e al parcheggio Lido dei Platani; viene inoltre indicata l’abrogazione degli stalli di sosta per carico e scarico merci presenti in vicolo Archetti, vicolo Ferrari e via Bargnani.

Nel periodo iniziale il varco di via Duomo rimarrà attivo con acquisizione delle immagini dei veicoli, senza verbalizzazione da remoto, prevedendo la presenza in loco della Polizia locale. Per fornire informazioni dettagliate è stato attivato dalla stessa Polizia locale il numero telefonico dedicato: 329.3681877.

La polemica

Totalmente contrario alla sperimentazione si è dichiarato il gruppo di minoranza «Siamo Iseo» che ha inviato il 9 gennaio alla Regione Lombardia la «valutazione e diffida» sulla delibera approvata solo dalla maggioranza per la riapertura al traffico automobilistico su una parte del cosiddetto Salotto-Lungolago in zona Ztl.

«Le forze di opposizione del Comune di Iseo esprimono totale contrarietà alla decisione dell’attuale Amministrazione di riaprire al traffico veicolare il Lungolago Marconi, scelta che definire miope è un eufemismo. Si tratta di una decisione arbitraria, ingiustificata, contraria agli atti, contraria al buon senso e soprattutto contraria al progetto approvato e finanziato grazie al bando regionale “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici"» osserva il capogruppo Marco Franceschetti.

«Un bando – aggiunge – che ha portato un contributo di un milione di euro tramite il bando regionale “Borghi storici”. A questo si aggiungono problemi di sicurezza poiché l’area interessata è stata progettata e realizzata come spazio pedonale e non è idonea a sostenere un traffico veicolare incrementato».