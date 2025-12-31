Iseo: varato un piano da 6 milioni per lago, scuola e centro storico

Cinque sono le opere principali che nei prossimi due anni interesseranno il territorio di Iseo e le sue finanze. Sono infatti più di sei i milioni appostati nel bilancio di previsione per far fronte a ristrutturazioni, riqualificazioni e rinaturalizzazioni di aree per citare alcuni interventi. Un centro socio-culturale troverà sede nell’immobile ex Salvaneschi, centralissimo palazzo che da qualche anno è vuoto per motivi di adeguamenti e di sicurezza.

Fino alla sua chiusura era stata sede dell’associazione La Manica e dei suoi numerosi laboratori che permettevano un integrazione tra persone con disagio psichico e non. Ora l’amministrazione Venchiarutti destina 1 milione e 100mila euro per la sua riapertura, comprensiva di abbattimento delle barriere architettoniche. L’ex Salvaneschi si trova proprio di fronte alla scuola primaria che vedrà il completamento del secondo lotto di lavori per 2 milioni e 100mila euro: l’intervento riguarderà l’impianto antincendio e l’efficentamento energetico. Una cifra simile è stata appostata anche per il rinnovo dell’illuminazione pubblica, in vista della scadenza dell’attuale appalto, stipulato dieci anni fa.

Il piano triennale prevede inoltre alcuni interventi di rinaturalizzazione per contrastare la cementificazione in aree strategiche. A Clusane si interverrà in via Sebina, sul fronte lago, in corrispondenza della sede dell’associazione La Clusanina. A Iseo è prevista la sistemazione dell’area di via dei Mille, anch’essa sul fronte lago e in continuità con la spiaggia libera adiacente. Un’operazione simile sarà realizzata anche a Pilzone, alla spiaggia libera della frazione.

Per quanto riguarda la riqualificazione urbana del centro storico, l’amministrazione ha deciso di rimandare l’intervento al 2027. Dopo l’avvio su viale Repubblica, si procederà con via Duomo e alcuni vicoli adiacenti, ma con due anni di ritardo per evitare di gravare ulteriormente su residenti e attività commerciali già penalizzati dai lavori di riqualificazione del lungolago Marconi.

Critiche

Sul piano politico, non sono mancate le critiche. La consigliera Flavia Gatti, del gruppo «Iseo è ora», ha espresso voto contrario, sottolineando l’assenza di una visione di lungo periodo: «Nel 2028 non è prevista alcuna opera, nonostante il programma abbia cadenza triennale». Contrario anche Marco Franceschetti, di «Siamo Iseo», che ha puntato il dito contro le numerose variazioni di bilancio approvate durante l’anno, considerate indice di una programmazione incerta.

Intanto, il 2026 sarà un anno cruciale per il completamento di opere già avviate. Tra queste figurano il primo lotto della scuola primaria, il museo della città all’interno del Castello Oldofredi e la nuova palestra comunale di Clusane d’Iseo.