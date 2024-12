Iseo, la minoranza lascia la seduta del Consiglio comunale

I gruppi di minoranza «Iseo sicura» e «Iseo è ora», con i rispettivi consiglieri e capigruppo, hanno lasciato la seduta del Consiglio comunale lo scorso 23 dicembre.

Le motivazioni sono state i punti all’ordine del giorno riguardanti le società partecipate, «non chiari e senza aver avuto contezza del parere negativo del revisore dei conti. Per questi motivi chiediamo di rinviare il Consiglio – hanno detto i capigruppo Flavia Gatti e Marco Franceschetti –. Per poter meglio approfondire gli argomenti». La decisione della maggioranza è stata però quella di continuare con tutti gli altri punti e rimandare solo quelli segnalati così i quattro consiglieri di minoranza hanno lasciato l’aula.

Prossima seduta

La prossima data del consiglio straordinario è stata fissata per il 27 dicembre perché, come ha ricordato il segretario, entro il 31 dicembre ci sono delibere con una scadenza, pena sanzioni. In attesa di discutere i cinque punti, tra i quali la ricognizione e razionalizzazione annuale delle società partecipate con relativi indirizzi ed i regolamenti comunali Cosap, sul canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio ed il nuovo regolamento di polizia urbana, la seduta ha approvato diversi altri punti.

L’assessore ai lavori pubblici ha elencato le opere pubbliche per il triennio ed ha ribadito che non ci saranno alienazioni. Il Bilancio di previsione vede la riconferma di alcune voci anche per il 2025 quali l’imposta di soggiorno per 400 mila euro, l’introito dei parcometri per 1 milione e 280 mila euro, e l’Imu per 2 milioni e 300 mila euro.

L’assessore Michele Brescianini ha approntato il piano di zona per il triennio con macro obiettivi tra cui minori e famiglie, giovani, disabilità, anziani e la creazione a Iseo di un «Centro per la vita indipendente» per permettere a persone con disabilità di sperimentare una vita in autonomia. Nel contempo sono state anche approvate quattro nuove consulte, delle politiche sociali che comprende le pari opportunità e politiche giovanili, quella di Iseo sport, Iseo commercio e Iseo turismo per la cittadinanza attiva e la partecipazione.