Navigazione Lago d’Iseo: la flotta si arricchisce di due catamarani elettrici

Nuove navi e nuovo consiglio d’amministrazione. Ieri la società di trasporto lacuale Navigazione Lago d’Iseo ha vissuto un pomeriggio di cerimonie e di passaggio di consegne. Nella sede di Costa Volpino si è insediato il nuovo direttivo e quello uscente ha salutato con la consegna dei due catamarani elettrici di ultima generazione.

«Un regalo, un’eredità importante ricevuta dal precedente Cda - ha affermato il nuovo presidente di Navigazione, Paolo Bertazzoli -. Il nostro compito sarà quello di essere all’altezza di questa eredità». «È un giorno importante per tutto il territorio - le considerazioni di Alessio Rinaldi presidente dell’Autorità di bacino dei laghi Iseo, Endine e Moro -. Ringrazio Giuseppe Faccanoni, ora past president, che in questi cinque anni si è impegnato sul progetto delle nuove navi».

L’investimento delle nuove imbarcazioni è stato di 9, 4 milioni di euro, cui si aggiungono altri 2 milioni circa per il rifacimento della motonave Iseo finanziati da Regione Lombardia e Ministero per le infrastrutture.

Ieri a Costa Volpino cerimonia e passaggio di consegne - © www.giornaledibrescia.it

Diego Invernici, consigliere regionale, ha confermato: «È un momento importante per la navigazione sui laghi italiani. Le motonavi elettriche rappresentano una svolta per la sostenibilità integrata che tocca sia l'ambiente sia l'economia. Inoltre la mobilità dolce va incontro alle aspettative del turista. Un ultimo motivo di soddisfazione è stato vedere concludersi questo progetto senza intoppi».

L’arrivo dalla Germania

La Sale Marasino II e la Sarnico, sono arrivate dalla Germania, dal cantiere Ostseestaal GmbH & Co.KG smembrate e assemblate al cantiere di Pizzo e, a pochi giorni dalla messa in acqua, stanno svolgendo le prime prove di navigazione, pare senza intoppi. La memoria infatti torna a quanto era successo alla ibrida Predore che aveva avuto problemi che hanno ritardato di due anni la sua attività. Se tutto procederà secondo il cronoprogramma prestabilito, entro la primavera 2025 ci sarà una doppia inaugurazione. Le due motonavi copriranno le tratte più brevi ma più frequentate tra Sulzano e Peschiera e tra Sale Marasino e Carzano.

Saluti e progetti

La cerimonia conclusiva ha visto i saluti dei consiglieri che hanno coperto l’incarico dal 2019 al 2024: Rosa Margherita Colosio, Diego Invernici e Paola Pezzotti, subentrata a Invernici dopo le sue dimissioni per l’avvenuta elezione in Regione Lombardia. Un plauso è andato al presidente uscente Giuseppe Faccanoni che ha retto il timone nel momento cruciale della transizione energetica sancita dall’ingresso nella flotta di nuove navi green, una ibrida e due full electric. Faccanoni ha all’attivo quasi 25 anni di direzione, i primi 19 nell’Autorità di bacino e gli ultimi 5 in Navigazione Lago d’Iseo. Nel corso della stessa riunione si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione che sarà guidato da Paolo Bertazzoli, sindaco di Predo.