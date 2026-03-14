Iseo, investito da un’auto: muore in ospedale dopo quasi tre mesi

Sì è spento nella notte tra giovedì e venerdì, all’ospedale di Chiari, Massimo Cabassi, il 60enne di Clusane d’Iseo che a dicembre dell’anno scorso era rimasto vittima di un incidente stradale, in paese, lungo via Risorgimento. L’uomo dalla sera del 17 dicembre, quando era stato investito da un’auto guidata da un giovane mentre attraversava la strada, non era più uscito dall’ospedale a causa delle lesioni riportate alla seconda vertebra cervicale e delle complicanze sopraggiunte in un secondo momento, nei mesi trascorsi allettato in due diversi reparti del Mellino Mellini.

L’incidente

L’incidente in un primo momento non era sembrato nemmeno troppo grave: sul posto, per prestare soccorso, oltre al personale del 118 che aveva trasportato a Iseo l’uomo, anche un agente della Polizia stradale che in quel momento era fuori servizio.

L’ultimo saluto

E, invece, la situazione in questi quasi tre mesi è peggiorata e l’altra notte l’uomo, che a giugno avrebbe compiuto 61 anni, è morto, lasciando nel dolore la sua famiglia: il fratello, la sorella, i nipoti, i tanti amici e i parenti che gli volevano bene. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Clusane lunedì alle 10.30. La veglia, invece, si terrà domani, alle 17, alla Domus funeraria «Of Piero» in via Risorgimento a Clusane, dove è stata ricomposta la salma.