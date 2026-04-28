Iseo, ha riaperto lo storico albergo sul lungolago Marconi

L’aumento di volume al piano terra ha permesso di realizzare una sala vetrata con vista lago in cui fare colazione e poter servire tutte le camere. Il «Vista» ristorante è aperto anche ai clienti esterni e propone cucina bresciana rivisitata in un ambiente curato.

Dato in locazione ad una famiglia di imprenditori della ristorazione ed accoglienza che hanno ristoranti, pizzerie ed un albergo, sempre a Iseo, la Fondazione ha dichiarato che i proventi dell’affitto saranno destinati ad adempiere alle proprie finalità, reinvestendoli al 100% in opere benefiche da lei promosse, tra cui quella prioritaria è l’assistenza alle persone anziane.

In crescita

Il panorama dell’accoglienza si arricchisce di una struttura di alto livello che permette all’hotellerie di Iseo di incrementare e di soddisfare una tipologia di turismo che non si accontenta delle case vacanze e dei B&B, ma ricerca un servizio a 360 gradi. Iseo infatti vanta numerosi alberghi sul proprio comune, sia a tre che a quattro stelle così a Pilzone e a Clusane d’Iseo dove ci sono strutture storiche che, alcune fronte lago, altre in collina, offrono piscina e rinomati ristoranti, aperti anche al pubblico esterno.

Il lago d’Iseo piace sempre di più per la sua dimensione contenuta, per i panorami da fiordo, per le attrattive storico naturalistiche del territorio. Ogni anno i dati raccolti da Visit Lake Iseo segnano un incremento dovuto anche ad una diversificazione dell’offerta ricettiva poiché chi sceglie Iseo ha un’ampia varietà di proposte, dai quattro stelle fronte lago, ai campeggi agli agriturismi immersi nel verde.