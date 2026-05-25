Iseo ricorda Luigi Di Bernardo, maresciallo morto in servizio 55 anni fa

Iseo ha commemorato il 55° anniversario della morte del maresciallo capo Luigi Di Bernardo, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, con una cerimonia a cui hanno partecipato autorità civili, militari, i nipoti del decorato e gli studenti della scuola secondaria di Iseo e Clusane.
Il 25 maggio 1971, a 40 anni, Luigi Di Bernardo perse la vita a Clusane durante un’operazione contro la criminalità. Ferito gravemente nello scontro a fuoco, usò le ultime forze per neutralizzare i malviventi anteponendo la sicurezza altrui alla propria incolumità.
Il ricordo durante la cerimonia
Durante l’evento è stato ricordato come «bussola» per i Carabinieri ed esempio di rettitudine per i giovani. Le autorità hanno sottolineato che il suo sacrificio mostra come la legalità si difenda con le scelte quotidiane di onestà.
Gli studenti hanno letto una poesia, a testimonianza del valore educativo della memoria per le nuove generazioni.