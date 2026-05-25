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Iseo ricorda Luigi Di Bernardo, maresciallo morto in servizio 55 anni fa

Perse la vita a 40 anni durante un’operazione contro la criminalità: alla commemorazione hanno partecipato autorità civili, militari, i nipoti del decorato e gli studenti di Iseo e Clusane
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Le celebrazioni a Iseo
Le celebrazioni a Iseo

Iseo ha commemorato il 55° anniversario della morte del maresciallo capo Luigi Di Bernardo, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, con una cerimonia a cui hanno partecipato autorità civili, militari, i nipoti del decorato e gli studenti della scuola secondaria di Iseo e Clusane.

Il 25 maggio 1971, a 40 anni, Luigi Di Bernardo perse la vita a Clusane durante un’operazione contro la criminalità. Ferito gravemente nello scontro a fuoco, usò le ultime forze per neutralizzare i malviventi anteponendo la sicurezza altrui alla propria incolumità.

Le celebrazioni a Iseo
Le celebrazioni a Iseo

Il ricordo durante la cerimonia

Durante l’evento è stato ricordato come «bussola» per i Carabinieri ed esempio di rettitudine per i giovani. Le autorità hanno sottolineato che il suo sacrificio mostra come la legalità si difenda con le scelte quotidiane di onestà.

Gli studenti hanno letto una poesia, a testimonianza del valore educativo della memoria per le nuove generazioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
maresciallo Di BernardocommemorazioneIseo
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