Iseo, camion danneggia la galleria: riaperta la strada

È stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni la galleria Monte Cognolo lungo la provinciale 510 Sebina, chiusa da questa mattina, prima totalmente poi solo in direzione nord, dopo l’incidente stradale avvenuto alle 5.

Tecnici e personale della Provincia di Brescia hanno lavorato per riposizionare le lamine di rivestimento del tunnel e il guardrail esterno, rimasti danneggiati dall'uscita di strada del un camion che fortunatamente non ha causato feriti gravi.