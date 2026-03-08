Iran, raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei

Un consenso della maggioranza sulla successione della Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei «è stato più o meno raggiunto»: lo ha annunciato l'Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell'Assemblea degli Esperti, riferisce Mehr.

L'ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, un altro membro dell'Assemblea, ha detto che un candidato è stato scelto sulla base del consiglio del defunto leader supremo, il leader iraniano avrebbe dovuto «essere odiato dal nemico». «Persino il Grande Satana (gli Usa) ha fatto il suo nome», ha detto Heidari Alekasir. Giorni fa, Trump ha definito il figlio di Khamenei, Mojtaba, una scelta «inaccettabile».

BREAKING



The IDF has issued a “warning” to the Islamic Republic of Iran’s Assembly of Experts, the 88-member body of clerics responsible for selecting the Supreme Leader.



The IDF says it will kill anyone who attempts to become the new Supreme Leader, as well as anyone involved… pic.twitter.com/0Y1YKKD8SL — Yashar Ali 🐘 (@yashar) March 8, 2026

Nuovi raid nella notte

Nella notte nuovi raid sull'Iran, colpiti cinque impianti petroliferi vicino Teheran che hanno generato una pioggia carica di petrolio sulla città. Appello della Mezzaluna rossa agli abitanti: «Rischio di piogge acide, restate a casa». Domenica mattina ha iniziato a piovere e l’acqua è nera e oleosa, probabilmente a causa delle sostanze tossiche rilasciate dai serbatoi.

Un rimorchiatore battente bandiera degli Emirati Arabi è stato affondato dalle Guardie Rivoluzionarie nello stretto di Hormuz, dispersi tre marinai, un quarto è ferito. Un vasto incendio ha avvolto una torre a Kuwait City, in seguito ad un attacco con droni avvenuto all'alba. I Pasdaran avvertono: «Possiamo combattere per almeno altri sei mesi».