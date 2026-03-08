Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Iran, raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei

Lo ha annunciato l'Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell'Assemblea degli Esperti, riferisce Mehr
La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei - Ansa © www.giornaledibrescia.it
La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei - Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Un consenso della maggioranza sulla successione della Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei «è stato più o meno raggiunto»: lo ha annunciato l'Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell'Assemblea degli Esperti, riferisce Mehr.

L'ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, un altro membro dell'Assemblea, ha detto che un candidato è stato scelto sulla base del consiglio del defunto leader supremo, il leader iraniano avrebbe dovuto «essere odiato dal nemico». «Persino il Grande Satana (gli Usa) ha fatto il suo nome», ha detto Heidari Alekasir. Giorni fa, Trump ha definito il figlio di Khamenei, Mojtaba, una scelta «inaccettabile».

Nuovi raid nella notte

Nella notte nuovi raid sull'Iran, colpiti cinque impianti petroliferi vicino Teheran che hanno generato una pioggia carica di petrolio sulla città. Appello della Mezzaluna rossa agli abitanti: «Rischio di piogge acide, restate a casa». Domenica mattina ha iniziato a piovere e l’acqua è nera e oleosa, probabilmente a causa delle sostanze tossiche rilasciate dai serbatoi.

Un rimorchiatore battente bandiera degli Emirati Arabi è stato affondato dalle Guardie Rivoluzionarie nello stretto di Hormuz, dispersi tre marinai, un quarto è ferito. Un vasto incendio ha avvolto una torre a Kuwait City, in seguito ad un attacco con droni avvenuto all'alba. I Pasdaran avvertono: «Possiamo combattere per almeno altri sei mesi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
attacco Iran
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario