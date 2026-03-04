Tv iraniana, rinviati i funerali di Stato di Khamenei previsti per stasera

TEHERAN, 04 MAR - I funerali di Stato della Guida suprema iraniana Ali Khamenei previsti per questa sera a Teheran sono stati rinviati, mentre il Paese affronta ondate di attacchi da Israele e Usa. Lo riferisce la Tv di Stato iraniana. "La cerimonia di addio per l'imam martirizzato è stata rinviata (...) in previsione di un'affluenza senza precedenti", ha riferito la tv, aggiungendo che la nuova data sarebbe stata "annunciata in seguito". Stamattina, era stato annunciato un tributo per questa sera a Teheran davanti alla salma di Ali Khamenei, morto a 86 anni in un attacco aereo e che sarà sepolto nella città santa di Mashhad, suo luogo di nascita.