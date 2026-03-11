Iran: «La nuova guida suprema Mojtaba è ferita, si è nascosta»

La nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe rimasta ferita, anche alle gambe, in uno degli attacchi israeliani all'inizio della guerra, ma è vigile e si trova in un luogo altamente sicuro con comunicazioni limitate.

Lo riporta il New York Times citando tre fonti iraniane, secondo cui a Teheran si teme che qualsiasi comunicazione con il mondo esterno possa rivelare la sua posizione e metterlo in pericolo. Inoltre, secondo due fonti militari israeliane, l'apparato di sicurezza israeliano ritiene che Khamenei sia rimasto ferito a una gamba il primo giorno di guerra, ancor prima di essere eletto guida suprema.

Mojtaba Khamenei è stato eletto guida suprema per succedere al padre, Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso negli attacchi israelo-statunitensi. Il figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, Yousef, ha scritto su Telegram che Mojtaba Khamenei, è «sano e salvo».

«Ho sentito la notizia che Mojtaba Khamenei è rimasto ferito. Ho chiesto ad alcuni amici che avevano contatti. Mi hanno detto che, grazie a Dio, è sano e salvo», ha riferito Yousef Pezeshkian, che è anche consigliere del governo. La televisione di Stato iraniana ha definito Khamenei un «veterano ferito della guerra del Ramadan», riferendosi alla guerra in corso, ma non ha mai specificato le sue ferite.