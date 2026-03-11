Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Iran: «La nuova guida suprema Mojtaba è ferita, si è nascosta»

Lo riporta il New York Times citando tre fonti iraniane: sarebbe stato colpito alle gambe prima della sua elezione
Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell'Iran - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell'Iran - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

La nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe rimasta ferita, anche alle gambe, in uno degli attacchi israeliani all'inizio della guerra, ma è vigile e si trova in un luogo altamente sicuro con comunicazioni limitate.

Lo riporta il New York Times citando tre fonti iraniane, secondo cui a Teheran si teme che qualsiasi comunicazione con il mondo esterno possa rivelare la sua posizione e metterlo in pericolo. Inoltre, secondo due fonti militari israeliane, l'apparato di sicurezza israeliano ritiene che Khamenei sia rimasto ferito a una gamba il primo giorno di guerra, ancor prima di essere eletto guida suprema.

Mojtaba Khamenei è stato eletto guida suprema per succedere al padre, Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso negli attacchi israelo-statunitensi. Il figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, Yousef, ha scritto su Telegram che Mojtaba Khamenei, è «sano e salvo».

«Ho sentito la notizia che Mojtaba Khamenei è rimasto ferito. Ho chiesto ad alcuni amici che avevano contatti. Mi hanno detto che, grazie a Dio, è sano e salvo», ha riferito Yousef Pezeshkian, che è anche consigliere del governo. La televisione di Stato iraniana ha definito Khamenei un «veterano ferito della guerra del Ramadan», riferendosi alla guerra in corso, ma non ha mai specificato le sue ferite.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
attacco IranMojtabaguida supremaIranStati UnitiIsraele
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario