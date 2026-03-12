Iran, Mojtaba: «Lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso»

«Lo Stretto di Hormuz continuerà a essere chiuso per fare pressione sui nemici dell'Iran». Lo ha detto la nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, durante la sua prima dichiarazione dalla sua nomina. Un’affermazione che ha fatto salire il prezzo del petrolio, con il Brent torna vicino alla soglia dei 100 dollari al barile e il Wti sui 94 dollari.

Khamenei ha poi detto che tutte le basi statunitensi dovrebbero essere immediatamente chiuse nella regione per evitare ulteriori attacchi.

Lo Stretto di Hormuz - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il grazie ai militari

Il nuovo leader supremo iraniano ha poi ringraziato i militari, che secondo lui hanno impedito all'Iran di essere dominato o diviso mentre veniva attaccato: «Vorrei ringraziare i coraggiosi combattenti che stanno facendo un ottimo lavoro in un momento in cui il nostro paese è sotto pressione e sotto attacco». Secondo Khamenei l'Iran continuerà a lottare per vendicare il sangue di tutti i suoi martiri, dall'ex leader supremo ucciso ai bambini uccisi negli attacchi.