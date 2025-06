Ultimatum di Trump, Khamenei: «Danni irreparabili se Usa intervengono»

L’ultimatum lanciato dal presidente Usa, Donald Trump, per una resa incondizionata dell'Iran è «inaccettabile», secondo la guida suprema iraniana Ali Khamenei. Durante un discorso trasmesso dalla tv di Stato, come riporta la France press, ha quindi ribadito ciò che aveva già espresso nelle scorse ore sul social X.

«Danni irreparabili»

Sempre via X l’ayatollah sta lanciando diversi messaggi. Tra gli ultimi, quello relativo all’ipotetico ingresso in guerra degli Stati Uniti contro l’Iran: «The harm the US will suffer will definitely be irreparable if they enter this conflict militarily», ha scritto. Ovvero: «Il danno che gli Usa soffriranno se entreranno militarmente in questo conflitto sarà certamente irreparabile.

The harm the US will suffer will definitely be irreparable if they enter this conflict militarily. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 18, 2025

Ha quindi accusato gli Stati Uniti di aver deliberatamente sostenuto Israele con l’intento di attaccare l’Iran sin dall’inizio: «Già sospettavamo che gli Usa fossero coinvolti nelle mosse subdole del regime sionista, ma considerando i fatti recenti questo sospetto è sempre più concreto».

Le accuse all’Aiea

L’Iran nelle stesse ore ha quindi accusato il direttore dell’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, di avere avuto un ruolo «distruttivo» sul caso nucleare iraniano. «Il capo dell'Aiea non è stato all’altezza del caso nucleare iraniano e sarà ricordato dalla storia che il suo procrastinare ha portato ad abusi», ha detto il capo dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica, Mohammad Eslami, come riferisce Irna.

Putin e Zayed Al Nahyan per la mediazione

Intantio il presidente russo, Vladimir Putin, e quello degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hanno avvertito di «conseguenze estremamente negative» dal conflitto tra Iran e Israele e hanno chiesto la fine delle ostilità. Secondo quanto riportato dal Cremlino, in un colloquio telefonico tra i due leader Putin ha ribadito la disponibilità della Russia a svolgere il ruolo di mediatore per trovare una soluzione diplomatica tra le parti.