Iran, Khamenei: «Nessuna pietà per i leader israeliani»

La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha affermato, in un post su X, che il suo Paese non mostrerà «alcuna pietà» nei confronti dei leader israeliani, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Teheran una «resa incondizionata».

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy.