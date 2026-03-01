L’Iran conferma: Ali Khamenei è morto

La tv di Stato iraniana conferma la morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran.

«Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto» aveva scritto ieri Donald Trump su Truth.

Le parole di Trump

Una soluzione diplomatica alle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti è «facilmente» possibile, ha dichiarato Trump in un'intervista a Cbs News. «Molto più facile ora di quanto non fosse un giorno fa, ovviamente, perché stanno subendo pesanti pressioni», ha osservato ancora il tycoon, aggiungendo di sapere chi sta guidando l'Iran dopo la morte di Khamenei, senza fornire ulteriori dettagli. Alla domanda su chi vorrebbe vedere alla guida dell'Iran, Trump ha risposto: «Ci sono alcuni buoni candidati».

Trump ha detto di ritenere che gli attacchi di Usa e Israele che hanno ucciso la Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, siano stati efficaci e potrebbero aprire la strada alla diplomazia, esprimendo fiducia nei risultati finora ottenuti attraverso azioni che hanno rappresentato «un grande giorno» per l'Iran e «per il mondo».

Cbs News, in base a quanto appreso da fonti, ha riferito che circa 40 funzionari iraniani sono stati uccisi negli attacchi di sabato. Trump ha detto poi che "ci sono alcuni buoni candidati" per guidare l'Iran dopo la morte di Khamenei, evitando di fornire ulteriori dettagli. Dopo aver parlato con funzionari e leader mondiali per tutto il giorno, il tycoon ha affermato di continuare a monitorare con attenzione la risposta iraniana. Teheran, infatti, ha lanciato missili balistici contro Israele e ha aggredito altri alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. "È quello che ci aspettavamo", ha notato il presidente nell'intervista telefonica in merito alla risposta di rappresaglia, pur considerando gli attacchi dell'Iran inferiori alle previsioni. "Pensavamo che sarebbero stati il ;;doppio", ha spiegato, ammettendo che la situazione rimane incerta. "Finora, sono stati meno di quanto pensassimo", ha concluso. (ANSA). FT