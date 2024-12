Invisibili: all’Help center di Brescia 600 richieste d’aiuto all’anno

Marco Papetti

In città sono diverse le strutture e le reti che aiutano uomini e donne senza fissa dimora o in condizioni di grave emarginazione: l’analisi

4 ' di lettura

Una situazione di emarginazione in zona Lamarmora - © www.giornaledibrescia.it

Non si vedono, ma non per questo manca chi li cerca o è pronto ad aiutarli. Attorno agli «invisibili» – uomini e donne senza fissa dimora o in condizioni di grave emarginazione – a Brescia si è costituita negli anni una rete di protezione, divisa tra servizi a bassa soglia (specificatamente rivolti agli emarginati), luoghi fisici che erogano servizi essenziali, e servizi di inclusione sociale. Il ricco Nord nella morsa della povertà Assistenza I dati sono stati presentati dal dirigente responsab