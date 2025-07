Investito da un taxi a San Polo, il ciclista resta grave

Resta ricoverato in gravi condizioni il ciclista di 59 anni che ieri è stato travolto da un taxi in via San Polo a Brescia, su un marciapiede a pochi metri dalla rotonda con via della Maggia. Il tassista, 70 anni, per cause da accertare, ha iniziato a sbandare ancora prima dell'intersezione con via Giorgione. La situazione è degenerata quando ha tamponato una Fiat 600, sulla quale viaggiavano due persone, e ha invaso l'opposta corsia di marcia.

La folle corsa è terminata contro un albero, dopo aver preso contromano la rotatoria e aver investito il ciclista. Il tassista, la cliente che stava portando a casa, e l'uomo e la donna sulla 600 non hanno riportato gravi ferite nell'incidente.