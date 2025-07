Investito da un taxi a San Polo, ciclista 59enne in gravi condizioni

Un ciclista di 59enne è ricoverato in gravissime condizioni al Civile dopo essere stato investito da un Taxi «impazzito» a San Polo. Stando alle prime ricostruzioni della Polizia locale, il tassista, che proveniva dal centro della città lungo via San Polo, avrebbe iniziato a perdere il controllo prima dell'intersezione con via Giorgione. Dopo aver tamponato una Fiat 600 ha invaso la corsia opposta ed è passato sopra la rotonda di via della Maggia.

A quel punto non è proprio più riuscito a controllare la Mazda salendo sul marciapiede e investendo il ciclista. A bordo del Taxi c'era anche una donna residente in città che stava tornando a casa. Il tassista, 70 anni, e gli altri tre feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo.