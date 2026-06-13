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Investito a Desenzano, muore un 53enne della Bergamasca

La tragedia ieri sera poco dopo le 23 in via San Benedetto: l’uomo al volante, che guidava a velocità moderata, è risultato negativo ai test tossicologici
Polizia stradale - Foto simbolica
Polizia stradale - Foto simbolica

Gli uomini della Polizia stradale di Desenzano del Garda non sanno cosa ci facesse lì a quell’ora. Su una strada completamente al buio e vestito di nero. Circostanze che sono state fatali a un uomo di 53 anni della Bergamasca, investito ieri sera poco dopo le 23 in via San Benedetto a Desenzano del Garda. 

Gli agenti e il soccorritori arrivati sul posto hanno solamente potuto constatare la morte del 53enne, travolto da un’auto guidata da un ragazzo. Il giovane risulta comunque indagato per omicidio stradale, anche se la velocità era moderata ed è risultato negativo ai test tossicologici. 

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