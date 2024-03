Investito a Castel Mella, l’uomo è morto in ospedale

Non ce l'ha fatta Franco Squillacioti, il 48enne di origine casertana investito ieri sera da un'auto sulla provinciale Quinzanese in territorio di Castel Mella. Le sue condizioni sono apparse molto serie fin dai primi minuti dopo l'incidente e, con il passare delle ore, la situazione si è ulteriormente aggravata fino al tragico epilogo nella tarda mattinata di oggi. Sull'esatta dinamica dell'investimento è al lavoro la Polizia Stradale di Desenzano.

L’incidente

Dalle prime informazioni disponibili sembra che l'uomo sia stato travolto mentre attraversava la strada dalla vettura guidata da un 40enne senegalese che, al buio e mentre pioveva, non lo avrebbe visto. Le indagini comunque sono ancora in corso per stabilire se ci siano stati altri mezzi coinvolti. Purtroppo il disperato tentativo di soccorso e il ricovero all'ospedale Civile non hanno evitato il peggiore degli esiti.

I familiari hanno dato il nullaosta per la donazione degli organi.