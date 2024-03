Investe un uomo e scappa: a Castel Mella è caccia all'auto pirata

Investimento a Castel Mella poco dopo le 19 in via Quinzano. Un uomo è stato falciato da un’auto mentre stava attraversando la strada all’altezza del distributore Eni Agip. L’auto è poi fuggita senza prestare soccorso. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove al momento è ricoverato in gravi condizioni.

I soccorsi e i testimoni

Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno subito bloccato il passaggio veicolare per svolgere tutti i rilievi sui resti dell’auto sparsi per la strada. Alcuni testimoni, tra cui tre persone che si trovavano nell’auto proveniente dalla corsia opposta a quella del fuggitivo, hanno raccontato di «aver sentito un tonfo e visto un’auto allontanarsi in tutta fretta. In un primo momento non abbiamo capito cosa fosse successo di preciso: ci siamo fermati, abbiamo visto l’uomo a terra e chiamato i soccorsi. È stato spaventoso».