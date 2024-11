Investito a Bedizzole: le indagini proseguono

A Bedizzole c’è sgomento per la tragica scomparsa di Gaston Nicolas Pascal Urgoiti, il 29enne investito da un furgone, che non si è fermato, venerdì sera lungo via Brescia. «Mi manchi troppo, hermano» hanno scritto sui social le due sorelle Maria Gimena e Maria Victoria. Il giovane era molto legato alla sua famiglia, residente da anni in zona.

La ricostruzione

Il ragazzo stava camminando lungo una strada trafficata e priva di marciapiedi, quando è stato travolto dal veicolo. L’investitore, un 61enne di Bedizzole, aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite.

La posizione del conducente, indagato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e per omissione di soccorso, è al vaglio degli inquirenti e il quadro potrebbe aggravarsi.

Le indagini

L’alcoltest, infatti, è stato effettuato quando il 61enne era già tornato a casa, dunque le indagini stanno cercando di ricostruire con esattezza come ha trascorso la serata prima dell’incidente.

L’uomo, dopo aver investito il ragazzo, non si è fermato. È stato il figlio, dopo aver ascoltato il racconto del padre che aveva detto di aver sentito un rumore, a recarsi sul luogo dell’incidente e a chiamare i soccorsi.