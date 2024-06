L’ultimo giorno di scuola nel nome di Sofia. L’investitrice ancora sotto choc non ricorda

Il pensiero dei compagni per la bambina investita. Dal video agli atti emergerebbe la fatalità

Fiori e biglietti nel luogo dell'incidente - © www.giornaledibrescia.it

Da ieri la piccola Sofia riposa nel cimitero di Cellatica. La famiglia, in un momento intimo e privato dopo la grande partecipazione pubblica del giorno prima per il funerale, ha dato l’addio alla sua bambina uccisa lunedì da un’auto che l’ha investita nel parcheggio dell’asilo Little England. Il saluto Il rito della sepoltura è stato accompagnato dalla lettura della poesia «Lentamente muore» di Martha Medeiros, un invito - soprattutto ai genitori - di reagire pur davanti ad un dolore incommensu