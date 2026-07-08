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Investita in bici a Milano, muore l’artista Laura Ghirardi: viveva a Iseo

La donna, 67 anni, è stata travolta da un camion tra via Colleoni e via Gattamelata: nel 2023 aveva aperto una galleria d’arte sul Sebino
L'artista Laura Ghirardi e la sua galleria studio a Iseo
L'artista Laura Ghirardi e la sua galleria studio a Iseo

Era un’artista che aveva scelto il lago d’Iseo per vivere e lavorare, vivendo della propria arte. Laura Ghirardi, 67 anni, è la donna morta ieri a Milano dopo essere stata investita da un mezzo pesante mentre si trovava in bicicletta. Originaria di Milano, da tempo viveva a Iseo, dove nel 2023 aveva aperto la Galleria Long, in via Duomo, uno spazio dedicato alla propria ricerca artistica e a quella di altre artiste e altri artisti.

L’incidente

Secondo quanto emerso nelle ore successive all’incidente avvenuto tra via Colleoni e via Gattamelata, il conducente del camion è risultato negativo all’alcoltest. L’uomo è stato sottoposto prima al pretest e successivamente agli accertamenti alcolemici in ospedale, che hanno escluso l’assunzione di alcol. In attesa che venga ricostruita con precisione la dinamica dell’investimento, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale.

La notizia della morte di Ghirardi (che è deceduta poco dopo l’arrivo all’ospedale Niguarda) ha colpito anche il territorio bresciano, dove l’artista aveva deciso di trasferire parte della propria attività. La Galleria Long, aperta nel centro storico di Iseo, era nata con l’obiettivo di ospitare non solo le sue opere, ma anche quelle di altre artiste e altri artisti.

L’artista

Come ricostruisce Exibart, Laura Ghirardi era artista, scultrice e ceramista. Nel 2007 aveva lasciato una carriera ventennale per dedicarsi completamente all’arte, intraprendendo un percorso di ricerca ispirato al metodo di Arno Stern e approfondito nel Clouslieu di Parigi. Da quell’esperienza aveva sviluppato una pratica basata sull’espressione libera e sulla sperimentazione di materiali e tecniche differenti, dalla pittura alla ceramica, dalla scultura al collage, fino alla lavorazione del metallo e delle resine.

Dal 2013 conduceva inoltre laboratori di pittura e modellazione rivolti sia ad adulti sia a bambini nel suo Atelier9 di Milano, affiancando all’attività espositiva una costante attenzione alla dimensione educativa dell’arte. Dopo esperienze artistiche internazionali tra Parigi e Buenos Aires, nel 2023 aveva inaugurato la Galleria Long a Iseo

La ricostruzione dell’incidente resta ora al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’investimento costato la vita all’artista.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Laura Ghirardiinvestimento ciclista
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