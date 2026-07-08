Investita in bici a Milano, muore l’artista Laura Ghirardi: viveva a Iseo

La donna, 67 anni, è stata travolta da un camion tra via Colleoni e via Gattamelata: nel 2023 aveva aperto una galleria d’arte sul Sebino

08 luglio 2026 2 ' di lettura

L'artista Laura Ghirardi e la sua galleria studio a Iseo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Laura Ghirardiinvestimento ciclista Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...