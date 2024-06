Investita fuori dall’asilo nido, la lettera di una nonna: «Vorrei che nessuno giudicasse»

Silenzio doloroso. Questo il titolo di una lettera inviata al Giornale di Brescia da una nonna che ha alcuni nipotini che frequentano la scuola Little England, dove nel pomeriggio di ieri la piccola Sofia Archetti, un anno e mezzo, è stata travolta e uccisa mentre era con la sua nonna da un’auto guidata da un’altra nonna, quella di un bambino di prima elementare dello stesso istituto scolastico privato.

La tragedia è avvenuta nell’ora di punta, verso le 16, quando i bambini escono da scuola. Ecco il testo integrale.



Oggi tutta la nostra scuola è a lutto.

Quello che non dovrebbe mai succedere è successo.

Quello che nessuno dovrebbe mai vedere, purtroppo qualcuno l’ha visto.

Sono una nonna anch’io.

Tanti giorni in questo parcheggio.

Vorrei tanto che nessuno in questi giorni esprimesse giudizi sulla responsabilità di una nonna o dell’altra che si sono incontrate in un momento così assurdo e che ora sa solo di strazio per due famiglie.

Possiamo solo imparare che l’attenzione non è mai troppa e che dobbiamo come adulti essere in grado di accettare noi per primi che non tutto il male si può fermare.

Il dolore può far parte delle nostra vita anche se non lo vorremmo mai nella vita dei nostri bambini.

Come credente invoco il Signore perché queste famiglie coinvolte possano un giorno trovare pace.

Chi può si unisca a questa preghiera anche e soprattutto per tutti i nostri bambini.

Grazie,

Una nonna