Investita fuori dall’asilo a Brescia, non ce l’ha fatta la piccola Sofia

Una tragedia avvenuta in viale Caduti dei lavoro, nel parcheggio interno alla scuola Little England. Con lei c’era anche la nonna, trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Bimba e nonna investite in viale Caduti del lavoro: la piccola non ce l'ha fatta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Non ce l'ha fatta Sofia, la bambina di un anno e mezzo investita nel pomeriggio di oggi in viale Caduti del lavoro, nel parcheggio interno alla scuola Little England, comprensorio unico con materna ed elementare. La piccola è deceduta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso pediatrico degli ospedali civili di Brescia dove è arrivata in condizioni disperate. A investire lei e la nonna, trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna, è stata la nonna di un bambino di prima elementare della stessa scuola.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia