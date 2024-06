Bimba di un anno e mezzo e nonna investite a Brescia: la piccola è in condizioni disperate

Una bambina di un anno e mezzo è stata investita con la nonna nel parcheggio interno alla scuola Little England, in viale Caduti del lavoro, ed è in condizioni disperate. È accaduto a Brescia all’esterno dell’istituto, comprensorio unico con materna, elementare e media. A investire la bambina e la donna è stata la nonna di un bambino di prima elementare.

La piccola è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al Civile, mentre la nonna si trova all’ospedale Sant’Anna di Brescia, in codice giallo.