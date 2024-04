Inversione di marcia mentre arriva la moto, nello schianto a Ghedi muore un sessantenne

Da un lato il traffico dei veicoli di chi si portava a margine della aerobase di Ghedi per vedere i passaggi e le evoluzioni delle Frecce Tricolori. Dall’altro un nastro di strada, la Sp66, stretto e tortuoso, su cui ieri mattina poco dopo le 9.40 viaggiava da Ghedi in direzione di Castenedolo un motociclista sessantenne di Brescia, da qualche tempo trasferitosi a Ghedi. Quando il motociclista è giunto a circa cinquecento metri dall’ingresso dell’aerobase militare, presidiata dai carabinieri per la presenza di un gruppo di protesta antimilitarista, solo all’ultimo momento si è accorto che una donna di 70 anni alla guida di una Punto aveva deciso di effettuare inversione di marcia.

La manovra

La donna non si è accorta del sopraggiungere del motociclista che secondo i rilievi viaggiava a velocità quasi certamente sostenuta. Vistosi la strada bloccata dall’utilitaria, il motociclista ha inchiodato la sua Kawasaki Ninjia 600 del 1998.

I mezzi coinvolti nell'incidente © www.giornaledibrescia.it

Cosa sia accaduto con esattezza saranno proprio i militari dell’Arma a stabilirlo. Quel che è certo purtroppo è che il motociclista è caduto, a circa quaranta metri dall’auto. La moto ha strisciato sull’asfalto, ha travolto il muso della vettura, rompendone paraurti e radiatore, quindi si è fermata in una fossa circa 70 metri più avanti.

L’uomo è invece caduto a terra ed è finito col centrare in pieno la portiera destra dell’auto.

Lo schianto

Un urto violentissimo che non ha dato scampo a Giuseppe Romano che è morto sul colpo. Inutili infatti le manovre di rianimazione praticate dagli uomini del 118. Residente in città, da qualche tempo si era trasferito a Ghedi. Era una guardia giurata. Ieri la sua arma d’ordinanza è stata raccolta e conservata dai carabinieri.