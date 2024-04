Scontro tra auto e moto a Ghedi: morto un uomo

Incidente mortale a Ghedi. Un uomo è morto poco dopo le 9.40 di stamattina in uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto sulla Sp 66, sul confine dell’aeroporto militare.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna alla guida dell’auto avrebbe deciso di compiere un’inversione mentre era in coda fuori dall’Aerobase. Impossibile evitare lo scontro a quel punto con la moto che a quanto pare stava arrivando a forte velocità e che, per la violenza dell’impatto, è stata sbalzata a 100 metri di distanza.

Sull’uomo, del quale non sono ancora state diffuse le generalità, i paramedici hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma è stato poi constatato il decesso.

Sul posto per i rilievi ci sono la polizia locale di Ghedi e i carabinieri di Verolanuova.