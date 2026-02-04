Invalidi civili, cercasi volontari per «Sos Taxi»

Un appello accorato ai bresciani che abbiano tempo libero da dedicare al volontariato. In particolare al servizio «Sos Taxi» che l’Associazione invalidi civili svolge da molti decenni su tutto il nostro territorio per aiutare le persone che per disabilità o per motivi di salute non sono più indipendenti. Lo rivolge ai suoi concittadini la presidente Laura De Fasi che necessita di un rinforzo per poter soddisfare le tantissime domande di trasporto di questi mesi, in ragione anche del trasferimento, avvenuto in questi giorni, nella nuova sede di via Spalti San Marco 9 in città.

Quali destinazioni

L’Anici si occupa soprattutto della mobilità delle persone «non autonome», anziani che non hanno chi li accompagni a fare la spesa, una visita o una terapia riabilitativa; persone con disabilità che frequentano centri diurni, di formazione e scuole sia come alunni che come professori. I volontari hanno sempre dimostrato coraggio e dedizione esemplari passando lunghi mesi alla guida degli automezzi che trasportano i cittadini a visite, controlli, terapie in palestra e piscina, o semplicemente per recarsi alla Posta o al supermercato.

Leggi anche Disabili e i disagi aumentati con la crisi

È la responsabilità che contraddistingue il carattere bresciano rispetto ai bisogni della propria comunità che necessita di rinforzi per dare risposte concrete alle tante sollecitazioni che arrivano anche dalla provincia.

Oltre a sostenere un servizio per la persona invalida, i volontari alleggeriscono i parenti dal duro lavoro di cura di un familiare con disabilità. L’Associazione si occupa anche di pratiche di invalidità, di farmacia a domicilio, di fornire in comodato d’uso gli ausili, cercando il più possibile di soddisfare le esigenze dei propri soci. Un lavoro che deve essere coordinato e meticolosamente organizzato. Gli speciali taxi di Anici ci sono; servirebbero altri volontari disponibili a mettersi al volante dell’automezzo attrezzato, dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino alle 19.

Per informazioni è possibile contattare il numero 030.46601 oppure inviare una mail agli indirizzi brescia@anici.it e laura@defasi.it.