Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Internet, in 63 comuni bresciani la rete si raggiunge con le onde radio

In provincia arriva la tecnologia Fwa 5G di Eolo: permette di connettersi alla banda larga e ultralarga senza bisogno di fibra ottica fino all’abitazione o all’ufficio
Marco Papetti

Marco Papetti

Giornalista

La tecnologia Fwa utilizza le onde radio
La tecnologia Fwa utilizza le onde radio

Non solo fibra ottica. In 63 comuni della provincia la banda ultralarga potrà arrivare anche attraverso le onde radio. La novità è stata annunciata negli ultimi giorni da Eolo, società specializzata in telecomunicazioni, che ha attivato anche nel Bresciano la tecnologia Fwa 5G, che unisce il sistema «Fixed wi-fi access» con la rete mobile 5G. Ma di cosa si tratta? Il sistema Fwa permette di connettersi a internet tramite banda larga e ultralarga attraverso le onde radio, che sostituiscono in questo modo – almeno parzialmente – i cavi fisici.

Come funziona

Si tratta di una tecnologia che dovrebbe, per questo, essere più adatta a territori montuosi o a raggiungere località remote. Per funzionare il sistema Fwa di serve di stazioni base o torri di trasmissione (a cui il segnale arriva via cavo con la fibra ottica): queste stazioni comunicano poi il segnale radio a un’antenna ricevente installata all’esterno dell’edificio dove abita l’utente che ha scelto di servirsi di questo tipo di connessione. A sua volta, infine, l’antenna trasmette i dati ricevuti al reuter presente dentro l’abitazione: a questo punto internet può essere distribuito tramite wi-fi o cavo ethernet. Questa la tecnologia Fwa: nel caso del sistema Fwa 5G, la tecnologia utilizza anche le frequenze 5G.

L’elenco dei comuni

Come detto, sono 63 i paesi della provincia interessati: si tratta di Adro, Agnosine, Bedizzole, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Botticino, Bovezzo, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Capriolo, Carpenedolo, Cevo, Cividate Camuno, Concesio, Desenzano, Esine, Gavardo, Iseo, Lonato, Malegno, Malonno, Manerba, Marone, Mazzano, Moniga, Monte Isola, Montichiari, Muscoline, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Ossimo, Padenghe, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo, Paratico, Paspardo, Polpenazze, Pozzolengo, Preseglie, Prevalle, Provaglio d’Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, Sellero, Serle, Soiano, Tignale, Tremosine, Vallio Terma, Villanuova sul Clisi e Piancogno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
internetconnessioneonde radioEoloFwa

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoMoto, guanti e paraschiena verso l’obbligoMoto, guanti e paraschiena verso l’obbligo

Il Codice della Strada potrebbe introdurre nuove regole. Canella Moto richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza

SponsorizzatoNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuroNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuro

Diverse storie, un’unica esperienza di crescita: i partecipanti raccontano come la formazione e l’affiancamento sul campo li abbiano aiutati a scoprire il valore del lavoro nel mondo delle vendite

Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA