Internet, in 63 comuni bresciani la rete si raggiunge con le onde radio

Non solo fibra ottica. In 63 comuni della provincia la banda ultralarga potrà arrivare anche attraverso le onde radio. La novità è stata annunciata negli ultimi giorni da Eolo, società specializzata in telecomunicazioni, che ha attivato anche nel Bresciano la tecnologia Fwa 5G, che unisce il sistema «Fixed wi-fi access» con la rete mobile 5G. Ma di cosa si tratta? Il sistema Fwa permette di connettersi a internet tramite banda larga e ultralarga attraverso le onde radio, che sostituiscono in questo modo – almeno parzialmente – i cavi fisici.
Come funziona
Si tratta di una tecnologia che dovrebbe, per questo, essere più adatta a territori montuosi o a raggiungere località remote. Per funzionare il sistema Fwa di serve di stazioni base o torri di trasmissione (a cui il segnale arriva via cavo con la fibra ottica): queste stazioni comunicano poi il segnale radio a un’antenna ricevente installata all’esterno dell’edificio dove abita l’utente che ha scelto di servirsi di questo tipo di connessione. A sua volta, infine, l’antenna trasmette i dati ricevuti al reuter presente dentro l’abitazione: a questo punto internet può essere distribuito tramite wi-fi o cavo ethernet. Questa la tecnologia Fwa: nel caso del sistema Fwa 5G, la tecnologia utilizza anche le frequenze 5G.
L’elenco dei comuni
Come detto, sono 63 i paesi della provincia interessati: si tratta di Adro, Agnosine, Bedizzole, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Botticino, Bovezzo, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Capriolo, Carpenedolo, Cevo, Cividate Camuno, Concesio, Desenzano, Esine, Gavardo, Iseo, Lonato, Malegno, Malonno, Manerba, Marone, Mazzano, Moniga, Monte Isola, Montichiari, Muscoline, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Ossimo, Padenghe, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo, Paratico, Paspardo, Polpenazze, Pozzolengo, Preseglie, Prevalle, Provaglio d’Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, Sellero, Serle, Soiano, Tignale, Tremosine, Vallio Terma, Villanuova sul Clisi e Piancogno.