«Grave lesione del diritto di difesa»: avvocati italiani in protesta

Per oltre sei mesi i colloqui tra detenuti e difensori all’interno della casa circondariale di Capanne, a Perugia , sarebbero stati captati e registrati. A riferirlo è la Giunta della Unione delle Camere Penali Italiane che ha deciso di proclamare cinque giorni di astensione dalle udienze , da lunedì 8 a venerdì 12 giugno, denunciando quella che considera una grave lesione del diritto di difesa.

Secondo quanto emerso nell'ambito di un procedimento penale pendente davanti alla Procura della Repubblica di Perugia , l'autorizzazione concessa dal giudice avrebbe riguardato esclusivamente le conversazioni tra un difensore, a sua volta indagato, e il proprio assistito. Le attività di intercettazione avrebbero però coinvolto un numero molto più ampio di colloqui.

Coinvolgimento di altri avvocati

Stando a quanto riferito dall'avvocatura penalista, sarebbero finite sotto registrazione anche le conversazioni tra almeno quindici avvocate e avvocati completamente estranei all'indagine. Colloqui nei quali venivano inevitabilmente affrontate questioni coperte da riservatezza, comprese strategie processuali e informazioni essenziali per l'esercizio del diritto di difesa.

A rendere ancora più delicata la vicenda sarebbe il destino delle registrazioni. Invece di essere distrutte, come previsto dalla normativa per il materiale non utilizzabile, sarebbero state inserite nel fascicolo investigativo e rese accessibili alle parti del procedimento.

Tra i colloqui captati vi sarebbe stato anche quello di una persona imputata nello stesso procedimento seguito dal magistrato che aveva disposto l'autorizzazione originaria. Una circostanza che, secondo le Camere penali, avrebbe consentito alla pubblica accusa di venire a conoscenza in anticipo di elementi rilevanti per la strategia difensiva. Al centro della contestazione c'è il principio della riservatezza del rapporto tra difensore e assistito. Per l'avvocatura penalista si tratta di una condizione indispensabile affinché il diritto di difesa sia effettivo e non soltanto formale. Se il colloquio tra chi assiste e chi è assistito può essere ascoltato o registrato, viene meno una delle tutele fondamentali su cui si basa il processo penale.

La vicenda di Perugia riapre il dibattito sul rapporto tra esigenze investigative e garanzie processuali. Secondo la Giunta dell'Ucpi, negli ultimi anni si sarebbe progressivamente rafforzata una visione del processo orientata all’efficienza dell’azione investigativa, con il rischio che le regole poste a tutela della difesa vengano considerate ostacoli anziché limiti necessari all’esercizio del potere punitivo dello Stato. La compressione delle garanzie difensive, sostiene l'avvocatura penalista, non riguarda soltanto la posizione della persona imputata, ma incide sull’equilibrio complessivo del sistema giudiziario e sul rapporto di fiducia tra cittadine e cittadini e istituzioni.

Astensione dalle udienze

Il messaggio rivolto alle istituzioni con l’astensione delle udienze è che il processo penale deve continuare a fondarsi sui principi di imparzialità, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali, evitando derive emergenziali o esclusivamente securitarie.

«La giustizia, per restare tale, non può prescindere dalle sue garanzie», sottolinea l'avvocato Andrea Cavaliere, componente bresciano della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane. «Solo il rispetto rigoroso delle regole del processo consente di distinguere l’esercizio legittimo della giurisdizione dall’arbitrio del potere».