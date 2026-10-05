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AI, la premier Meloni registra il suo marchio vocale contro i «deepfake»

La presidente del Consiglio ha depositato la propria voce presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, con lo scopo di tutelarsi da possibili contraffazioni con programmi di intelligenza artificiale
La premier Giorgia Meloni
La premier Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha registrato la propria voce come marchio all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. A riportare la notizia è li quotidiano la Repubblica, che ha verificato il deposito consultando la banca dati europea dei marchi. Il marchio sonoro consiste in una registrazione di pochi secondi nella quale la premier pronuncia la frase: «Io sono Giorgia Meloni»

La richiesta è stata fatta oggi, come risulta dal sito dell'Euipo, con lo scopo di tutelare la propria voce da possibili contraffazioni con programmi di intelligenza artificiale.

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Giorgia Meloniintelligenza artificialedeepfake
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