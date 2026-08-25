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«InSuperAbile», in Sardegna la prima tappa: 23 km a piedi contro il caldo

Dopo il passaggio del testimone con chi, fino ad Usellus, aveva pedalato, i camminatori hanno cominciato la loro esperienza
Francesca Marmaglio
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La prima tappa del gruppo di camminatori di «InSuperAbile»

Usellus-Simi-Barumini, la prima tappa di 23 km per il gruppo camminatori di «InSuperAbile», la staffetta inclusiva che attraverso il viaggio riscopre l’Italia e le sue bellezze.
Dopo il passaggio del testimone con chi, fino ad Usellus, aveva pedalato, i camminatori hanno cominciato la loro esperienza.
Fra i circa 30 partecipanti anche Vania Guerini, presidente de «La nuova cordata di Iseo», associazione che da tre anni supporta il progetto: «Il caldo è molto, abbiamo cercato di partire presto, non ci sono tante piante, ma c’è stato un po’ di maestrale che ha mitigato - racconta Vania -. L’accompagnamento dei sardi è fantastico, hanno creato delle piccole oasi, le case private ci hanno ospitato e offerto ristoro, le nonnine fuori dalle porte ci incoraggiavano con i loro “buon cammino”, una cosa veramente emozionante».

Vania Guerini, presidente de «La nuova cordata di Iseo», con Alessia, una delle ragazze con disabilità
Vania Guerini, presidente de «La nuova cordata di Iseo», con Alessia, una delle ragazze con disabilità

Con Vania in cammino ci sono anche Alessandro, Alessia e Cristian, tre ragazzi con disabilità: «Abbiamo capito che per i nostri ragazzi è molto importante il cammino - conclude la presidente - , gli fa molto bene, per loro è un momento inclusivo, incontrano tanta gente, parlano, conoscono altri ragazzi come loro. Oggi hanno fatto 23 km molto impegnativi e sono tutti freschi».
Domani il gruppo ripartirà verso Guasila.

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