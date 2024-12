Inseguimento in auto e fuga a piedi a Padenghe, due uomini ricercati

Un inseguimento movimentato, una fuga a piedi e un’auto piena di attrezzi sospetti. Questa la scena dell’altro giorno a Padenghe, dove due individui in fuga hanno abbandonato la loro Fiat Bravo dopo essere stati intercettati dalla Polizia locale della Valtenesi. Ma la loro corsa potrebbe finire in tempi brevi: le impronte digitali lasciate sul veicolo sono ora al vaglio degli investigatori e potrebbero presto rivelare chi sono.

Tutto è iniziato quando una pattuglia ha notato un’auto sospetta nei pressi del supermercato Conad, lungo la gardesana. A bordo della vettura c’erano due uomini, uno dei quali con indosso una vistosa pettorina arancione.

Con i furti in casa e le truffe all’ordine del giorno, quell’auto con due uomini a bordo, uno pure con una strana pettorina arancione, non poteva che far drizzare le antenne agli agenti. Un controllo era d’obbligo. I poliziotti hanno così deciso di alzare la paletta, ma il conducente invece di accostare ha premuto sull’acceleratore e ha tirato dritto a tutta velocità verso Desenzano.

Ne sono seguiti sorpassi azzardati, manovre rischiose e poi la svolta verso il porto di Padenghe, dove la fuga in auto si è conclusa con un botto. I due, infatti, hanno abbattuto una sbarra, per poi lasciare il veicolo e proseguire a piedi, scavalcando recinzioni e attraversando proprietà private fino a sparire nel nulla.

L’auto, ora sotto sequestro, ha rivelato un carico interessante: piedi di porco, mazze, grimaldelli e altri strumenti tipici di chi non si limita a guardare le case da fuori. Gli agenti hanno già ottenuto il via libera per analizzare le impronte digitali trovate nel veicolo e l’esame sarà compiuto nei prossimi giorni. I dati saranno confrontati con quelli dei fotosegnalati: i giorni da «uomini invisibili» dei due potrebbero essere contati.