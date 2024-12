Iniziati i lavori di messa in sicurezza della Sp31 a Bione

Sono iniziati i lavori per la realizzazione dei gabbioni a monte della sede stradale della Sp31, a Bione. L’intervento ha preso il via al termine dei lavori di demolizione dell’edificio pericolante e della pulizia del versante su una proprietà privata.

In quel tratto la strada provinciale è chiusa dal 23 giugno scorso, quando un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla valle Sabbia e sulla zona del lago di Garda: la riapertura è prevista al termine dei lavori per la messa in sicurezza del versante.