Infortunio sul lavoro a Darfo, muore 49enne

È caduto dal sottotetto dell'azienda in cui lavorava, facendo un volo di circa 8 metri, e per lui non c'è stato nulla da fare: l'uomo, 49 anni (ne avrebbe compiuti 50 lunedì) di Niardo, è morto sul colpo. I colleghi della Damioli di Darfo, che erano presenti nel capannone, hanno sentito un forte rumore e solo in quell'istante si sono accorti di quello che era successo. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che il dipendente, con un ruolo dirigenziale nell'azienda, stesse sistemando il sottotetto. Era salito all'interno del classico cestello, quando probabilmente ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto.

Si tratta del secondo infortunio mortale sul lavoro in pochi giorni: giovedì a Torbole Casaglia ha perso la vita Stefano Del Barba, operaio 55enne di Paderno Franciacorta schiacciato dal carico che stava scaricando all’interno della Bettoni Plastica.