Il presidente Mattarella è tornato a parlare della vita in carcere, citando un detenuto bresciano

Solo ieri è stato pubblicato il rapporto dell’associazione Antigone «Le carceri scoppiano», che certifica – ancora una volta – il livello di sovraffollamento e di degrado del carcere di Canton Mombello di Brescia, secondo solo al San Vittore di Milano.

Leggi anche La situazione di sovraffollamento a Canton Mombello non migliora

Le parole di Mattarella

Oggi, sul sovraffollamento e sulla vita dei reclusi, è tornate a parlare anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio organizzata dall’Associazione stampa parlamentare. «Vi è un tema che sempre più richiede vera attenzione - ha detto il Capo dello Stato -: quello della situazione nelle carceri. Basta ricordare le decine di suicidi, in poco più dei sei mesi, quest'anno. Condivido con voi una lettera che ho ricevuto da alcuni detenuti di un carcere di Brescia: la descrizione è straziante. Condizioni angosciose agli occhi di chiunque abbia sensibilità e coscienza. Indecorose per un Paese civile, qual è, e deve essere, l'Italia».

«Il carcere non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, Non va trasformato in palestra criminale. Vi sono, in atto, alcune, proficue e importanti, attività di recupero attraverso il lavoro. Dimostrano che, in molti casi, è possibile un diverso modello carcerario. È un dovere perseguirlo», ha aggiunto il capo dello Stato.